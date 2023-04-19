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20:12, 19 апреля 2023Из жизни

Акробатка разбилась насмерть на глазах у зрителей

BBC News: в Китае акробатка упала с трапеции и разбилась насмерть во время выступления

Фото: Martin Dr.Schulte-Kellinghaus / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Во время выступления в городе Сучжоу, Китай, акробатка по фамилии Сунь разбилась насмерть. Об этом сообщает BBC News.

Сунь выполняла трюк на трапеции вместе со своим супругом — акробатом по фамилии Чжан. Он должен был поймать ее ногами, но не сумел. В результате женщина упала с большой высоты на глазах у зрителей.

Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. У Сунь остались двое детей. Ведется расследование несчастного случая.

Супруги много лет выступали вместе без страховки, пытаясь таким образом повысить зрелищность и привлечь зрителей.

Многие жители Китая были шокированы произошедшим и выразили обеспокоенность относительно слабых мер безопасности в акробатике. Согласно заявлению местного департамента культуры и туризма, труппа, устроившая представление, не получила достаточного разрешения на его проведение и понесет за это ответственность.

Ранее сообщалось, в США годовалый ребенок на глазах у отца упал на бетонный пол с высоты пяти метров во время турнира по борьбе и отделался синяками. Спустя три дня после произошедшего мальчика выписали из больницы, и он вернулся к семье.

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Алиса Удовик
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