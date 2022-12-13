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11:33, 13 декабря 2022Из жизни

Годовалый ребенок упал с пяти метров на бетонный пол и отделался синяками

NBC 2: годовалый мальчик на глазах у отца упал с пятиметровой высоты и выжил

Фото: Shutterstock

Годовалый ребенок в американском городе Плимут, штат Висконсин, на глазах у отца упал на бетонный пол с высоты пяти метров во время турнира по борьбе и отделался синяками. Об этом сообщает NBC 2.

Кэйнан Харденбург, которому через четыре месяца должно исполниться два года, вместе с семьей пришел в среднюю школу Плимута. Семья намеревалась поддержать старшего брата Кэйнана, который участвовал в турнире по борьбе. Семья наблюдала за ходом соревнований со второго этажа школьного спортзала. Отец ребенка Эй Джей Харденбург встал рядом с лестницей, предположив, что это лучшее место, чтобы контролировать перемещения младшего сына и не позволить ему спуститься вниз.

«Он подошел к парапету, и в мгновение ока шагнул вперед и упал лицом вниз. Ничего страшнее я в жизни не видел. Когда я думаю об этом, меня как будто пронзает нож», — заявил отец мальчика Эй Джей Харденбург.

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Мать Кэйнана Дженнифер рассказала, что ребенок упал на нижнюю ступень с пятиметровой высоты. Она услышала, как муж зовет на помощь, и побежала к нему. «Я увидела, как он поднимает Кэйнана. Ребенок кричал и плакал. В тот момент я была счастлива это слышать, так как мальчик выжил. Но Эй Джей сказал, что чувствует, как затылок ребенка раздувается у него в руках», — отметила она.

Очевидцы вызвали службу спасения, и мальчика на вертолете доставили в медицинский центр. У ребенка обнаружили перелом глазницы и сильный ушиб черепа. Спустя три дня Кэйнана выписали из больницы, и мальчик вернулся к семье. Врачи ожидают, что здоровье ребенка полностью восстановится.

«Мы надеемся, что эта история заставит руководство учреждений и другие семьи задуматься о том, что нужно внимательнее относиться к установке перил на лестницах», — сказала Дженнифер. Пользователи благотворительного сайта GoFundMe собрали более 10 тысяч долларов (626,1 тысячи рублей), чтобы помочь семье оплатить счета на лечение мальчика.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик в тайваньском городе Пули выжил после падения из окна четвертого этажа и оказался в больнице. Пострадавший засмотрелся на мусоровоз, которые на Тайване играют громкую музыку и оснащены мерцающими световыми маячками.

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Алиса Дмитриева
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