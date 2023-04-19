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22:04, 19 апреля 2023Мир

Германия признала отставание Запада от России по одному показателю

Министр обороны ФРГ Писториус признал геостратегическое отставание Запада от РФ в Африке
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Felix Zahn / Globallookpress.com

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Запада теряют свои позиции в Африке, в частности в Сахеле. При этом, по его словам, нарративы и инициативы России успешно закрепляются по всему региону. Он озвучил эти данные, выступая перед бундестагом. Слова Писториуса приводит РИА Новости.

Писториус отметил, что в Сахеле и по всей Африке окружение с геостратегической точки зрения и в области политики безопасности стало жестче. Он подчеркнул, что, несмотря на «российское присутствие», а, возможно, именно из-за него регион остается стратегически важным.

При этом министр указал, что Западу необходимо обозначить свое присутствие и планы о присутствии в будущем. В то же время он признал, что ситуация с безопасностью в регионе Сахель не стала лучше, несмотря на международную поддержку. Писториус связал это с началом специальной военной операции на Украине, но не пояснил, как именно это повлияло на африканский регион.

Ранее Писториус заявил, что прекращение поставок западного оружия Киеву означает немедленный конец для Украины. При этом он добавил, что Киеву будут поставлять оружие «так долго, сколько потребуется».

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Екатерина Подвигина
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