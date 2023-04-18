В Минобороны ФРГ назвали условие немедленного конца Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус: прекращение поставок оружия Запада означает конец Украины

Прекращение поставок западного оружия Киеву означает немедленный конец для Украины. С таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому изданию The Pioneer.

«Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причем немедленный», — сказал министр, добавив, что Киеву будут поставлять оружие «так долго, сколько потребуется».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от стран Запада. Он подчеркнул, что это ведет к потерям в ВСУ. Как утверждает политик, 21 апреля состоится очередная встреча в «формате Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина, заявил он, ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя».