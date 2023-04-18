Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 18 апреля 2023Мир

В Минобороны ФРГ назвали условие немедленного конца Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус: прекращение поставок оружия Запада означает конец Украины

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Прекращение поставок западного оружия Киеву означает немедленный конец для Украины. С таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому изданию The Pioneer.

«Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причем немедленный», — сказал министр, добавив, что Киеву будут поставлять оружие «так долго, сколько потребуется».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от стран Запада. Он подчеркнул, что это ведет к потерям в ВСУ. Как утверждает политик, 21 апреля состоится очередная встреча в «формате Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина, заявил он, ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Стало известно о ходе переговоров по супертурниру с участием Усика и Фьюри
Последствия мощной турбулентности на рейсе в Португалию попали на видео
Украинский художник отказался от премии из-за присуждения награды россиянке
В Госдуме отреагировали на планы G7 контролировать поставки оружия России
Тело женщины нашли в реке в Подмосковье
СБУ задержала сотрудника «Укрзализныцы» за вывоз призывников за границу
Перестрелка у ресторана в Ставрополе с гибелью мужчины попала на видео
Дочь Урганта поделилась интимным фото с новым возлюбленным
В Петербурге вторую за день ученицу госпитализировали с сотрясением после урока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.