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10:23, 19 апреля 2023Бывший СССР

Комбат ДНР заявил об активизации ВСУ на многих участках фронта

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ активизировались на линии боевого соприкосновения

Фото: Edgar Gutiarrez / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на многих участках линии боевого соприкосновения. О ситуации на фронте рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

Он добавил, что также участились случаи вылазок диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). «Артиллерия извлекает береженные запасы и работает на подавление противника, танки выходят на прямую наводку», — заявил Ходаковский.

По его словам, сложно сказать, с какой целью украинские военные делают это. Возможно, ВСУ пытаются отвлечь внимание российских войск, допустил Ходаковский. Другим вариантом он назвал попытку Украины заставить истощаться силы России перед более масштабным движением. Комбат также предположил, что это ситуативные всплески, которые не имеют четкой системы.

17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно этим данным, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад.

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Кристина Есикова
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