Названа самая популярная версия Android

XDA Developers: Android 11 оказалась самой популярной версией ОС от Google

Вышедшую в 2020 году операционную систему (ОС) от Google назвали самой популярной версией Android. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты медиа сослались на данные сервиса разработки Android Studio, который собирает статистику распространения ОС. Согласно приведенным данным, Android 11 установлена на 24 процента смартфонов. Операционная система была представлена в 2020 году.

На второй позиции оказалась Android 12 (16 процентов устройств), а на третьем — Android 13, которая имеет долю 12 процентов. По словам специалистов, несмотря на то что актуальная ОС оказалась лишь на третьем месте по популярности, ее доля быстро увеличивается — в начале года Android 13 была установлена лишь на 5 процентах совместимых аппаратов.

Журналисты XDA Developers отметили, что новые версии ОС от Google распространяются не очень быстро, потому что выходят постепенно на разных моделях смартфонов. «Версия операционной системы и последующие обновления обычно проходят большое внутреннее тестирование для обеспечения совместимости и единообразного взаимодействия с пользователем», — подчеркнули специалисты.

Google показала первую предварительную версию Android 14 в начале февраля. ОС нового поколения получит редизайн, функцию клонирования приложений и новый режим энергосбережения.