Фестиваль барханов впервые пройдет в Калмыкии

В Калмыкии в июне впервые пройдет фестиваль барханов

В Калмыкии, где располагается самая большая территория российских пустынь, впервые в июне проведет фестиваль барханов. Об этом сообщает ТАСС.

Гости увидят уникальную рекреационную красоту республики, кроме того, фестиваль привлечет внимание к проблеме опустынивания и посодействует развитию событийного туризма в республике.

По словам главы региона Бату Хасикова, в Калмыкии расширяют линейку туристических предложений для гостей республики. «Фестивали тюльпанов и лотосов, которые с каждым годом собирают все большее число туристов, уже стали брендом региона. Уверены, что наша рекреационная особенность — барханы Черноземельского района — завоюет не меньшую популярность», — поделился он.

Фестиваль будет проходить в поселке Адык два дня. 17 июня планируются соревнования в степи на внедорожниках, квадрациклах и багги, будет работать чилаут-зона и фудкорт, вечером пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов и фаер-шоу. На второй день фестиваля, 18 июня, гостям предложат поучаствовать в марафоне по самой жаркой точке страны, экологической акции по высадке саженцев степного растения джезгун и занятия йогой.

Гостям также расскажут об истории, культуре и традициях ойратов, они узнают о быте кочевников, покатаются на лошадях и верблюдах, угостятся калмыцкими национальными блюдами.