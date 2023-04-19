Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:43, 19 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин убил 88-летнего соседа за отказ пустить переночевать

В Башкирии суд дал 16 лет колонии мужчине, убившему 88-летнего соседа за отказ в ночевке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан суд приговорил 43-летнего жителя рабочего поселка Приютово к 16 годам лишения свободы за убийство 88-летнего соседа, отказавшегося пустить его переночевать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить родственникам погибшего два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд и следствие установили, что 22 апреля 2022 года мужчина пришел в гости к знакомой, которая в ходе застолья пожаловалась на шумного 88-летнего соседа, жившего в квартире этажом выше. Гость пошел с ним разбираться, а когда вернулся, знакомая уже не пустила его к себе, заявив, что уже поздно и ее дети спят. Тогда гость опять пошел к пожилому соседу проситься на ночевку. Тот отказался его пускать, и тогда мужчина набросился на него и избил, а затем задушил. После убийства он лег спать, а наутро ушел.

Тело пенсионера обнаружил сын, обеспокоенный тем, что отец не отвечает на звонки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
На технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки
В Финляндии отменили арест российского имущества
В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных
В Подмосковье раскрыли двойное убийство 28-летней давности
ЦСКА сравнял счет в финальном серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России после победы в серии пенальти
ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Россиянина приговорили к обязательным работам за нападение на врача
Звезда «Дома-2» высказалась о стоимости квартир в Москве
20-летняя россиянка домогалась десятилетнего племянника и попала под следствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.