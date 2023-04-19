Попавшегося из-за ярко-синих волос лжеполицейского показали на видео

В Ярославле лжеполицейского, отобравшего у подростка 150 рублей, выдали ярко-синие волосы

В Ярославле молодой человек с ярко-синими волосами и в форме полицейского вместе с другом шантажом отобрали у подростка 150 рублей за покупку электронной сигареты. МВД предоставило «Ленте.ру» видео с задержанными.

На кадрах видны двое подозреваемых, один из них — в полицейской форме и с ярко-синими волосами. Они рассказывают, что отобрали у подростка 150 рублей, пригрозив ему наказанием за покупку электронной сигареты.

Молодых людей на улице Ярославля заметили прохожие, их внимание привлек один из молодых людей — в форме полицейского и с ярко-синими волосами. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции изъяли у молодых людей нож и кастет. В отделе полиции оказалось, что задержанные являются студентами. Они опубликовали в интернете объявление о продаже электронной сигареты, которую захотел купить 12-летний школьник. Один из студентов переоделся в полицейского, и друзья разыграли перед подростком сцену, чтобы отобрать деньги. Один из них представился продавцом, а лжеполицейский, пригрозив школьнику наказанием за курение, забрал 150 рублей.

Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также выяснилось, что оба причастны к каналу в мессенджере, где публикуются фотографии свастики. Один из них является администратором, а второй — подписчиком. Молодые люди привлечены к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и оштрафованы.