Россиянина убил одним ударом прохожий на улице

В Бурятии правоохранители разыскивают мужчину, убившего прохожего одним ударом в лицо

В Бурятии разыскивается подозреваемый в убийстве местного жителя одним ударом на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 45-летний мужчина из отдаленного района республики приехал в Улан-Удэ погостить к родственникам. 23 декабря 2022 года на улице Прибрежной он разговорился с двумя прохожими, один из них неожиданно нанес ему удар кулаком по лицу, отчего он упал на землю и потерял сознание. Нападавшие скрылись с места происшествия. Потерпевшего нашли родственники, но он скончался до приезда врачей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего»). Преступление не удалось раскрыть по горячим следам. Анализ записей с системы уличного видеонаблюдения помог выявить лишь момент нападения, но выйти на след подозреваемых не удалось.

Следователи просят местных жителей помочь с раскрытием преступления.