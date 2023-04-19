Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 19 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина убил одним ударом прохожий на улице

В Бурятии правоохранители разыскивают мужчину, убившего прохожего одним ударом в лицо

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Бурятии разыскивается подозреваемый в убийстве местного жителя одним ударом на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 45-летний мужчина из отдаленного района республики приехал в Улан-Удэ погостить к родственникам. 23 декабря 2022 года на улице Прибрежной он разговорился с двумя прохожими, один из них неожиданно нанес ему удар кулаком по лицу, отчего он упал на землю и потерял сознание. Нападавшие скрылись с места происшествия. Потерпевшего нашли родственники, но он скончался до приезда врачей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего»). Преступление не удалось раскрыть по горячим следам. Анализ записей с системы уличного видеонаблюдения помог выявить лишь момент нападения, но выйти на след подозреваемых не удалось.

Следователи просят местных жителей помочь с раскрытием преступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе беспилотник попытался атаковать электростанцию
В ООН приготовились к душераздирающему решению по Афганистану
Стюардессы вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету
Мужчина «воскресил» покойную бабушку и вызвал споры в сети
США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками
Детского омбудсмена в российском регионе уволили после секс-скандала
Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России
Российский пенсионер перевел подставному сотруднику банка 10 миллионов рублей
Названа опасность электронной подписи в сделках с жильем
Россиянин испек кексы с наркотиком для находящегося в колонии приятеля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.