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13:11, 19 апреля 2023Забота о себе

Онколог назвал способы защититься от рака после отпуска

Врач Черемушкин: чтобы избежать рака после отпуска, нужно беречь кожу и хорошо питаться

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Чтобы избежать развития рака кожи и других органов после отпуска, нужно соблюдать несколько правил, рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин. Способы защититься от рака он назвал в беседе с News.ru.

По словам Черемушкина, если поездка запланирована в жаркие страны, необходимо беречь кожу. «Рак кожи стоит на первом месте по числу возникновений. Также риск по развитию опухоли возникает при инфекционном заражении, если не брать в расчет хронические заболевания», — рассказал специалист.

По его словам, нужно хорошо питаться и ограничить употребление спиртных напитков, поскольку алкоголь приводит к ожогам слизистых, что в дальнейшем может спровоцировать онкологические заболевания.

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Инфекции, которые можно привезти из отпуска, также повышают риск развития рака. «Стоит ограничить себя от поездок в неразвитые страны, где микрофлора и вирусы неизвестно как на вас подействуют в отрицательном смысле», — добавил онколог.

Ранее специализирующийся на колоректальных операциях британский хирург Джеймс Кинросс предупредило смертельной опасности симптомов, которые легко пропустить. По его словам, боль в желудке после еды может говорить о развитии рака кишечника.

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Александра Лисица
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