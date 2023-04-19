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17:26, 19 апреля 2023Среда обитания

Ценам на жилье в крупных городах России предрекли снижение

«Домклик»: цены на вторичном рынке в крупных городах России могут снизиться на 5%

Фото: Unsplash

Во втором квартале 2023 года цены на готовое жилье в крупнейших городах России могут снизиться на пять процентов и более. Такую динамику на вторичном рынке предрекли аналитики сервиса Сбера «Домклик» в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, 45 процентов риелторов ожидают, что средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» станет меньше. «В Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Омской областях более 60 процентов опрошенных предположили, что цены на "вторичку" во II квартале упадут. В Челябинской, Ростовской областях и Республике Татарстан риелторы придерживаются иного мнения: 40 процентов прогнозируют рост стоимости жилья», — рассказали в «Домклике».

Однако мнения экспертов по поводу динамики цен на первичном рынке жилья разделились. Около трети риелторов убеждены, что новостройки подешевеют, другая треть — что подорожают, а еще одна треть — что существенно не изменятся в цене. При этом мнения варьируются в зависимости от региона.

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«В Москве, Ленинградской, Нижегородской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге большая доля риелторов уверена в том, что цены скоро пойдут на спад (по этим регионам доля экспертов, уверенных в скором снижении цены, — более 45 процентов). А в Челябинской области, Краснодарском крае и Свердловской области подавляющая доля экспертов (более 48 процентов) уверена в обратном», — пояснили аналитики.

45 процентов респондентов предполагают, что спрос на недвижимость во втором квартале сильно не изменится по сравнению с первым и останется достаточно высоким. «22 процента участников опроса считают, что число сделок "за наличные" снизится более чем на 5 процентов. Еще 12 процентов полагают, что снижение будет незначительным — менее 5 процентов», — добавили специалисты. Кроме того, по прогнозам большинства (53 процента), должен вырасти объем предложения.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в ближайшие пять лет цены на жилье в России снизятся примерно на 10 процентов из-за цифровизации сферы недвижимости. Кроме удешевления жилья, цифровизация процесса проектирования и строительства позволит ускорить процесс возведения недвижимости и минимизировать риски ошибок, способные привести к тяжелым последствиям.

Нина Ташевская
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