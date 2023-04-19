США заявили о желании провести диалог по стратегической стабильности с Россией

США сообщили, что хотят провести диалог по стратегической стабильности с Россией и Китаем

Руководитель национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби рассказала, что у Вашингтона есть желание провести диалог по стратегической стабильности с Россией и Китаем, поскольку в настоящее время страны не обсуждают вопросы по данной теме, сообщает РИА Новости.

«С Россией и Китаем мы действительно хотели бы провести диалог по стратегической стабильности, однако мы этого не делаем», — заявила она.

Хруби уточнила, что на сегодняшний день США приступили к разработке технологий верификации новейших систем вооружений, чтобы в случае начала диалога по стратегической стабильности с Москвой и Пекином Вашингтон мог этим воспользоваться.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не воюет с Росcией и не собирается этого делать в будущем. Он также оценил возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чиновник уклонился от ответа на вопрос про последствия провала контрнаступления, но отметил, что США «хотят быть уверенными, что ВСУ добьются успеха».