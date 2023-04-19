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19:08, 19 апреля 2023Среда обитания

Жилье в России стало менее доступным

«Институт экономики города»: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года

Фото: «Лента.Ру»

За последние годы жилье в России стало менее доступным. Об этом сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, ее слова передает «Российская газета».

По словам эксперта, доступность жилья снизилась до уровня 2013 года. Сейчас платежеспособный спрос на рынке предъявляют только 40 процентов семей с самыми высокими доходами. Дальнейшее субсидирование ипотеки вплоть до нулевых ставок не сможет привлечь покупателей с более низкими доходами, так как после внесения ипотечных платежей у таких россиян не останется средств на текущее потребление.

В Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) добавили, что за последний год в стране выросла доля непроданных квартир в многоэтажных зданиях. При этом эксперты «Домклик» фиксируют оживление на рынке в марте-апреле. Объем выдачи ипотеки в марте остается на уровне марта прошлого года, а динамика заявок на ипотеку оказалась рекордной за последние два года. По данным компании, показатель доступности жилья в начале 2023 года вернулся к 53 процентам.

Ранее аналитики сервиса «Домклик» спрогнозировали снижение цен на вторичном рынке в крупных городах России. Согласно их расчетам, во втором квартале текущего года готовое жилье может подешеветь на пять процентов.

Александра Качан
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