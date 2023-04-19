Центробанк ответил на обвинения в подчинении мировой элите

Зампред Центробанка опроверг обвинения в подчинении мировой финансовой элите

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин опроверг миф о принятии решений по указанию мировой финансовой элиты.

Миф о подчинении всех банков мировой «закулисе» распространялся в соцсетях в разные годы. Последние публикации связаны с введением цифрового рубля. В сообщениях, в частности, говорится, что финансовая элита не только управляет банками, но и всем миром, подчиняя себе правительства всех стран. «Центробанк в нашей стране, как и в других странах, не принадлежит государству, но его постановления обязательны к выполнению всеми российскими госструктурами. Центробанк РФ подчиняется только МВФ и является собственностью анонимного, неизвестного нам олигарха, по всей логике вещей – клана Рокфеллеров, который и спонсировал проведение госпереворота 1993 года», — пишут пользователи соцсетей.

Согласно статье 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России является юридическим лицом. Уставной капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществляются самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, которые установлены законом. В своей деятельности Банк России подотчетен Государственной Думе , которая назначает и освобождает от должности председателя Банка России и членов Совета директоров (по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом Российской Федерации).

По словам зампреда регулятора Заботкина, политика Банка России является исключительной прерогативой совета директоров ЦБ. «Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации», — пояснил он. Заботкин также добавил, что Россия в 2002 году погасила все кредиты МФВ, и с тех пор не связана никакими обязательствами.

Сообщения о том, что Центробанк РФ подчиняется мировой финансовой элите не получили распространения в СМИ.

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