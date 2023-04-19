Коуч по отношениям дал совет имитирующим оргазм мужчинам

Коуч Джузвиак: испытывающим проблемы с оргазмом мужчинам надо наслаждаться процессом секса

Испытывающим проблемы с оргазмом мужчинам надо наслаждаться получаемым в процессе секса удовольствием, а не зацикливаться на результате, полагает коуч по отношениям Рич Джузвиак. Такой совет он дал в своей авторской колонке для издания Slate.

К Дзузвиаку обратился 68-летний анонимный мужчина, на протяжении 40 лет имитирующий оргазм во время интимной близости с женой. Он признался, что ему всегда требовалось очень много времени, чтобы достичь кульминации, из-за чего супруга во время секса часто его поторапливала. С возрастом испытать оргазм ему стало еще сложнее.

Когда я мастурбирую, что случается довольно редко, у меня уходит больше 30 минут, чтобы кончить. Если это вообще получается — часто я просто сдаюсь. Когда мы с женой занимаемся сексом, мне приходится имитировать кульминацию, потому что у меня больше нет сил продолжать из письма анонимного читателя Ричу Джузвиаку

Мужчина уверен, что жена не догадывается, что он притворяется, потому что поздний оргазм у него также сопровождается задержкой эякуляции. С этой проблемой он живет с 15 лет, и она, вероятнее всего, не связана с проблемами со здоровьем или приемом лекарств.

В ответ на это письмо Джузвиак признал, что задержка семяизвержения может огорчить тех, кто с ней столкнулся. Однако он призвал мужчину воспринимать ситуацию не как проблему, а как свою особенность.

Доставляет ли вам секс удовольствие независимо от того, испытываете ли вы оргазм? Если это так, вы можете наслаждаться процессом довольно долго, не останавливаясь. Отлично! Может, тогда стоит сосредоточиться на самом путешествии, а не на пункте назначения? Рич Джузвиак коуч по отношениям

Также коуч предложил мужчине объясниться с женой и обязательно обратиться к урологу и сексопатологу, чтобы убедиться, что задержка эякуляции не спровоцирована проблемами со здоровьем.

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