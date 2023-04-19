Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:30, 19 апреля 2023Среда обитания

Путин поручил навести порядок на пункте пропуска на границе ЛНР

Президент Путин поручил наладить проезд транспорта через КПП «Гуково» на границе ЛНР

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Гуково» на административной границе Луганской народной республики (ЛНР) и Ростовской области. По его словам, на пункте пропуска нужно навести порядок, передает ТАСС.

«Там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий», — заявил Путин.

На данный момент спецтранспорт и легковые автомобили объезжают КПП, однако глава государства отметил, что в будущем передвижение окажется невозможным даже для пешеходов. По словам Путина, на месте практически отсутствует дорога.

19 апреля Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР). Президент добавил, что целью поездки была встреча с российскими военными, которых он не хотел отвлекать от мест расположения подразделений под их командованием.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России
Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе модного бренда
В России закрылся крупнейший магазин duty free из-за проблем с поставками
Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины
Мужчину арестовали за жесткое убийство россиянки из-за ссоры
Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету
В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.