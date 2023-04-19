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01:26, 19 апреля 2023Мир

Атомным подлодкам США разрешили останавливаться у берегов Исландии

Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться и пополнять запасы в своих водах

Фото: Globallookpress.com

Исландия разрешила атомным подлодкам США останавливаться у своих берегов и пополнять запасы, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Субмаринам ВМС США можно совершать кратковременные остановки и пополнять запасы у своих берегов. «Разрешено совершать краткие служебные визиты в Исландию для пополнения припасов и ротации членов экипажа», — уточнили в ведомстве.

При этом останавливаться у берегов Исландии можно только при отсутствии ядерного оружия на борту. «Исландия и ее территориальные воды объявляются свободными от ядерного оружия», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Австралия в рамках оборонного альянса AUKUS может закупить у США пять атомных подлодок. Речь о подлодках класса Virginia. Предполагается, что сделка станет новым вызовом Китаю.

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Марина Совина
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