Австралия задумала купить у США атомные подлодки

Reuters: Австралия купит пять атомных подлодок у США в рамках альянса AUKUS

Австралия в рамках оборонного альянса AUKUS может закупить у США пять атомных подлодок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Речь о подлодках класса Virginia. Предполагается, что сделка станет новым вызовом Китаю. По данным агентства, Австралия сможет приобрести три субмарины в начале 2030-х годов, а затем — еще две.

При этом ранее член Палаты представителей Соединенных Штатов Роб Уиттман заявлял об отказе Вашингтона предоставить субмарины Канберре. Он объяснял это тем, страна не может позволить себе прервать ранее запланированные закупки американских атомных подводных лодок (АПЛ).

Осенью прошлого года газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что американское руководство ведет переговоры об ускорении поставок АПЛ для военно-морских сил Австралии в ответ на растущую военную мощь Китая.