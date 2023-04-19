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19:30, 19 апреля 2023Силовые структуры

Умершему создателю первого в России частного крематория вынесли приговор

В Новосибирске суд вынес приговор умершему создателю первого в России частного крематория

Фото: «Новосибирский крематорий»

Заельцовский районный суд Новосибирска посмертно вынес приговор создателю первого в России частного крематория Сергею Якушину — умершего предпринимателя признали виновным в даче взяток через посредника. Об этом сообщает «Интерфакс».

Владельцу «Похоронного дома "Некрополь"» назначили пять лет лишения свободы условно, однако освободили от наказания в связи с его смертью — 4 июля 2022 года Якушин скончался от болезни уже во время судебного процесса. Родственники Якушина сказали, что будут обжаловать этот приговор.

По версии следствия, в период с 2011-го по 2019 год Якушин передавал через посредника взятки заведующими патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву. За вознаграждение тот якобы советовал родственникам усопших воспользоваться услугами «Некрополя». Суммарно владелец крематория передал более 1,2 миллиона рублей.

Самого Козяева оштрафовали на 4,5 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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