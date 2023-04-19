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13:21, 19 апреля 2023Бывший СССР

Испанские журналисты рассказали о российских пленных в лагере подо Львовом

El Mundo: в лагере для российских военнопленных подо Львовом есть бойцы ЧВК «Вагнер»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Испанское издание El Mundo рассказало о лагере для российских военнопленных подо Львовом, где среди прочих находятся и бойцы ЧВК «Вагнер». Выдержки из материала приводит РИА Новости.

Журналистам не позволили поговорить с «вагнеровцами», заявив, что к ним «проявляется особый интерес» и охрана не хочет, чтобы те разговаривали с прессой.

Испанское СМИ утверждает, что обнаружило «два социальных класса» среди пленных россиян. Первый из них — «этнические русские», в основном из Санкт-Петербурга и Москвы. Других, которые составляют большинство, украинцы называют «расходным материалом». Среди них есть в том числе выходцы из Донбасса. Также говорится, что среди пленных есть представители российских республик — «с более темной кожей и раскосыми глазами».

По словам журналистов, пленные работают за один евро в день и «жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней». В столовой развешаны неназванные «украинские герои». По словам охранника, военнопленные ведут себя спокойно и придерживаются правил.

16 апреля сообщалось, что на Украину в ходе большого пасхального обмена пленными с Россией вернулись 130 человек.

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Антон Похиляк
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