В Кремле раскрыли позицию России по ситуации в Киево-Печерской лавре

Песков заявил, что Россия осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре

Россия осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре. Позицию Москвы раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наша позиция хорошо известна, она последовательна, мы решительно осуждаем эти действия», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как российская сторона реагирует на такие события.

19 апреля на территорию Киево-Печерской лавры пришли сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках, чтобы заблокировать вход в обитель. На входе полицейских встретили верующие Украинской православной церкви (УПЦ) с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

В последние дни происходит рост напряжения вокруг лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников УПЦ обвиняют в связях с Россией и в пророссийской позиции. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.