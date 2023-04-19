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15:07, 19 апреля 2023Силовые структуры

Житель ЛНР получил 10 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд в ЛНР осудил на 10 лет мужчину за шпионаж в пользу Украины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданин признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным ведомства, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в социальных сетях связались в фигурантом. Он жил тогда в поселке Петровка Станично-Луганского района. Украинские кураторы предложили мужчине сотрудничать с СБУ и выполнить ряд заданий. Он согласился. В обязанности осужденного входило собирание сведений о дислокации подразделений народной милиции ЛНР, о количестве военной техники и другие задачи.

Ранее стало известно, что Верховный суд ЛНР приговорил к 19 годам колонии мужчину за шпионаж в пользу Украины.

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Екатерина Власова
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