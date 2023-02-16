Житель ЛНР получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд ЛНР приговорил к 19 годам колонии мужчину за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель органов безопасности региона.

Подсудимый является гражданином Украины, проживавшим в Луганске. Он признан виновным в сборе и передаче военных сведений иностранному государству. Используя полученную от него информацию, Вооруженные силы Украины обстреляли промышленный объект на территории ЛНР, из-за чего местным жителям и предприятию был причинен значительный ущерб.

15 февраля сообщалось, что Тульский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж, он занимался сбором секретных данных о российском вооружении. Его задержали сотрудники ФСБ в августе 2021 года, когда он пытался завербовать сотрудника оборонного предприятия, расположенного в Туле.