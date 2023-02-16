Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:40, 16 февраля 2023Силовые структуры

Житель ЛНР получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд ЛНР приговорил к 19 годам колонии мужчину за шпионаж в пользу Украины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель органов безопасности региона.

Подсудимый является гражданином Украины, проживавшим в Луганске. Он признан виновным в сборе и передаче военных сведений иностранному государству. Используя полученную от него информацию, Вооруженные силы Украины обстреляли промышленный объект на территории ЛНР, из-за чего местным жителям и предприятию был причинен значительный ущерб.

15 февраля сообщалось, что Тульский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж, он занимался сбором секретных данных о российском вооружении. Его задержали сотрудники ФСБ в августе 2021 года, когда он пытался завербовать сотрудника оборонного предприятия, расположенного в Туле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Лечащий врач рассказал о значительном улучшении состояния Костомарова
Добыча нефти в России выросла на фоне обещаний властей о снижении
Раскрыта масштабная программа празднования Масленицы в Москве
Суд оставил в российской колонии работавшего на рейдера Федулева киллера
Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче
В России объяснили нежелание США подталкивать Украину к захвату Крыма
Лукашенко пообещал жесткий ответ на агрессию стран-соседей
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчуге
Уничтожение катера с десантом ВСУ российскими артиллеристами попало на видео
Названы помогающие избежать преждевременного старения советы по уходу за кожей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.