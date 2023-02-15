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10:37, 15 февраля 2023Силовые структуры

Украинца осудили на 16 лет за шпионаж и сбор секретных данных в Туле

В Туле суд дал 16 лет колонии гражданину Украины за шпионаж в виде сбора секретных данных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тульский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж, он занимался сбором секретных данных о российском вооружении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Тульской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что украинец находился в Туле и занимался сбором сведений, составляющих гостайну, с января 2020-го по август 2021 года.

Другие подробности дела неизвестны, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме.

23 августа 2021 года ФСБ сообщила о задержании в Туле гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

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Любовь Ширижик
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