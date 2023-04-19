Боящимся вечного одиночества дали совет

Колумнистка Сандерс: после смерти жены надо не думать о сексе, а смириться с одиночеством

После смерти супруги надо не думать о сексе, а дать себе время, чтобы пережить горе и смириться с утратой, рекомендовала известная в Великобритании колумнистка Дейдре Сандерс. Такой совет она дала в своей авторской колонке для издания The Sun.

К Сандерс обратился 77-летний мужчина, который боится, что после смерти жены в прошлом году его ждет вечное одиночество. Он рассказал, что у него был замечательный брак и вплоть до болезни супруги они регулярно занимались сексом, постоянно обнимались и целовались.

Я уверен, что активная сексуальная жизнь поддерживала меня в форме и, безусловно, помогала нам с женой чувствовать сильную связь друг с другом. После того как я потерял ее, все разладилось. Моя жизнь кажется пустой. Мне скучно, и я тоскую по этой физической близости из письма анонимного читателя Дейдре Сандерс

Мужчина опасается, что из-за преклонного возраста не сможет найти себе новую партнершу. Он страшится остаться в одиночестве и не готов смириться, что его удел — до конца жизни выгуливать собаку и смотреть телевизор.

Сандерс указала, что сегодня в интернете существует множество сообществ и сайтов знакомств для пожилых людей, где они могут найти приятелей по интересам или пригласить кого-то на романтическое свидание.

Прежде чем пытаться найти новую спутницу жизни, мужчине, по мнению Сандерс, следует дать себе время на то, чтобы пережить тяжелую утрату и привыкнуть к одиночеству. «Возможно, сейчас вы не чувствуете себя готовым к свиданиям, поэтому для начала попробуйте просто встречаться с друзьями, заняться новым хобби или отправиться в отпуск для одиночек», — предложила она.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет молодой женщине, стесняющейся разницы в возрасте с любовником. Она назвала нормальным ее влечение к пожилому мужчине.