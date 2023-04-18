Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:36, 18 апреля 2023Забота о себе

Стесняющейся разницы в возрасте женщине дали совет

Колумнистка Дейдре Сандерс назвала нормальным влечение молодой женщины к пожилому мужчине

Фото: africa_pink / Shutterstock / Fotodom

Молодой женщине, которая стесняется своего 51-летнего любовника, дала совет известная в Великобритании колумнистка Дейдре Сандерс. Ее ответ на анонимное письмо опубликовало издание The Sun.

Девушка рассказала, что в течение года встречается с мужчиной, который старше ее на 25 лет. Она находит его внешность и манеры привлекательными, к тому же, по ее признанию, это лучший любовник в ее жизни. Первоначально их встречи строились исключительно на сексуальном интересе, и оба предпочитали хранить их в тайне. Спустя год, как ей кажется, отношения вышли на новый уровень. Теперь она волнуется и не знает, готова ли рассказать о них своему окружению.

Дейдре Сандерс указала, что большая разница в возрасте любовников не означает ничего плохого, если они никого не обманывают. «Влечение к пожилому мужчине является совершенно нормальным. Хотя это может стать причиной предрассудков, нужно следовать своему сердцу», — уверена колумнистка. Она подчеркнула, что, если партнеры испытывают сильные чувства друг к другу, они смогут преодолеть осуждение общества.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Сандерс посоветовала девушке поговорить с мужчиной, рассказать ему о своих чувствах и желании проводить с ним больше времени и лишь после этого строить планы. «Вы находитесь на разных жизненных этапах, поэтому то, как вы видите будущее, может сильно отличаться от его желаний и ожиданий», — предупредила Сандерс.

Ранее издание The List со ссылкой на исследования рассказало о проблемах, возникающих в парах с большим разрывом в возрасте. По мнению исследователей, наиболее крепкие отношения имеют партнеры с разницей до трех лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не принес извинений за бомбардировки
Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить
Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю
В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие
Аллигатор откусил мужчине ногу по колено
Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей
Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем
Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах
Военного осудили на пять лет за самовольный выезд из зоны СВО в Туву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.