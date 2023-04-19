Россиянину дали срок за расправу над другом 19 лет назад

В Астрахани осужден россиянин, который избил и сжег заживо привязанного к креслу друга

В Астраханской области 46-летнего россиянина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над другом в 2004 году. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 29 июля 2004 года осужденный и двое его друзей пили алкоголь в частном доме на улице Щепкина в Астрахани. Употребление алкоголя привело к ссоре, в ходе которой гости набросились на хозяина дома, избили его, а после привязали к креслу электрическими проводами и занавеской. На этом экзекуторы не успокоились. Они нашли канистру с лаком и облили пол вокруг жертвы и подожгли его. Убедившись, что жертва сгорит заживо вместе с домом, они похитили телевизор и сбежали.

Позже экспертиза обожженного тела установила, что мужчина погиб, поскольку задохнулся угарным газом и другими продуктами горения, не имея сил самостоятельно отвязаться. Спустя годы один из устроителей жестокой расправы был схвачен, благодаря деятельности аналитической группы по вопросам раскрытия преступлений прошлых лет. Осужденный полностью признал свою вину. Местонахождение и судьба его сообщника по-прежнему не известны.

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