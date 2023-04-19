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12:08, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Россиянам предложили помощь в развитии бизнеса

В России 10 мая стартует онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело»

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Минэкономразвития совместно с VK и Деловой средой 10 мая запустят новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело», который поможет новичкам запустить и успешно развить собственный бизнес. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

За время обучения на проекте, который продлится 10 недель, участники вместе с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана. В программу включены консультации сотрудников российских Центров «Мой бизнес» о мерах господдержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей.

«Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку», — сказано в пресс-релизе.

Обучение будет проходить в три этапа с вебинарами и практическими занятиями. Участники, прошедшие программу до этапа акселератора, получат купоны для запуска первой рекламной кампании на платформе VK Реклама, а также бесплатный допуск в закрытый клуб для предпринимателей «Деловая среда Премиум». Также за каждое выполненное задание будут начисляться баллы в мини-приложении «Другое Дело», которое можно будет обменять на бонусы: мерч, подписки на онлайн-сервисы и путешествия по стране.

Участие в программе бесплатное, подать заявку можно на сайте проекта. Все интересующие вопросы можно будет задать в прямом эфире 26 апреля в 12 часов по московскому времени в группе «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте».

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Варвара Кошечкина
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