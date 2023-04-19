В Москве после капремонта открылся центр госуслуг района Москворечье-Сабурово

Вице-мэр Ракова: центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открылся после капремонта

В Москве после капитального ремонта открылся центр госуслуг района Москворечье-Сабурово. Как рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в обновленном помещении стало еще удобнее получать государственные услуги — количество компьютеров в зоне электронных услуг увеличилось до 9, а для молодоженов появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

Мы продолжаем обновлять столичные офисы госуслуг. Сегодня в районе Москворечье-Сабурово открылся после капитального ремонта первый в этом году центр госуслуг. Современные дизайнерские решения позволили сделать помещение более светлым и просторным. В офисе появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, мини-кафетерий «Мой кофе», а также современный диагностический комплекс, с помощью которого можно провести экспресс-анализ ключевых показателей организма. Количество компьютеров в зоне электронных услуг увеличилось до 9. Здесь стало еще комфортнее оформлять государственные услуги и пользоваться дополнительными сервисами Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

В просторной зоне ожидания с современной отделкой и мебелью посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть, отметила Ракова. Центр усовершенствован в том числе для более комфортного пребывания и передвижения маломобильных граждан, а для удобства родителей с детьми есть детская игровая зона.

С помощью диагностического комплекса в центре можно определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Бесплатное обследование занимает в среднем семь минут. Кроме того, здесь москвичи могут получить персональные рекомендации по правильному питанию, а также индивидуальный список физических упражнений и советы, как их выполнять.

Также для посетителей работает буккроссинг, здесь же можно почитать в комфортной обстановке, отсканировать QR-коды со ссылками на тексты интересных произведений популярных авторов, а также посмотреть афишу городских мероприятий на ближайшее время.

Кроме того, в центре работают дополнительные сервисы. Например, посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами: сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью платежных терминалов в зале или окне приема.

Центр госуслуг «Мои Документы» района Москворечье-Сабурово находится по адресу: Пролетарский проспект, д. 18. Он открыт для жителей ежедневно с 08:00 до 20:00. Сегодня в Москве работает 137 центров госуслуг, в том числе восемь флагманских офисов — в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО, ЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. В центрах открыто более семи тысяч окон приема. Прием ведут более 11 тысяч сотрудников.

