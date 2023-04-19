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19:01, 19 апреля 2023Мир

В НАТО назвали условие рассмотрения приема Украины в альянс

Президент Чехии: рассмотрение приема Украины в НАТО возможно после завершения конфликта

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Рассмотрение вопроса о приеме Украины в НАТО возможно только после завершения конфликта на территории страны. Об этом по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил президент Чехии Петр Павел, передает ТАСС.

Политик призвал западные страны продолжать оказывать Украине длительную и всестороннюю поддержку. «У нас нет альтернативы поддержке Украины», — сказал чешский лидер.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в НАТО должны умолять страну стать частью Североатлантического альянса. По его мнению, единственной целью НАТО является борьба с Россией. При этом дипломат отметил, что у Киева есть для этого «миллион вооруженных людей».

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Виктория Кондратьева
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