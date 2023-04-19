Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:08, 19 апреля 2023Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: модный бренд Prada оказался самым популярным в мире в первом квартале 2023 года

Фото: Stock Birken / Unsplash

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные бренды в мире в первом квартале 2023 года. Соответствующее исследование опубликовано на одноименном сайте.

Выяснилось, что наиболее востребованными марками оказались Prada и Miu Miu, при этом третью строчку рейтинга занял французский ретейлер Moncler, выручка которого в 2022 году выросла на 25 процентов в сравнении с предыдущим годом. Вместе с тем на четвертом месте расположился модный дом Valentino, а на пятом — Loewe.

Компания Bottega Veneta не изменила позиций в списке, оставшись на шестой строчке, в то же время Dolce & Gabbana поднялся с девятой позиции на седьмую. Заключали десятку лидеров такие марки, как Versace, Gucci и Saint Laurent. Известно, что впервые в рейтинге также оказался бренд Skims, который принадлежит предпринимательнице Ким Кардашьян.

В июле эксперты платформы Lyst назвали самую популярную одежду и обувь за второй квартал 2022 года. Так, самым частым запросом женской аудитории стали сумка бренда Diesel модели 1DR. Второе место заняли кроссовки Adidas x Gucci Gazelle, а третье — платье с эффектом голого тела, которое российская стилистка и дизайнер Лотта Волкова выпустила для люксовой французской марки Jean Paul Gaultier.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.