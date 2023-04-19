Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: модный бренд Prada оказался самым популярным в мире в первом квартале 2023 года

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные бренды в мире в первом квартале 2023 года. Соответствующее исследование опубликовано на одноименном сайте.

Выяснилось, что наиболее востребованными марками оказались Prada и Miu Miu, при этом третью строчку рейтинга занял французский ретейлер Moncler, выручка которого в 2022 году выросла на 25 процентов в сравнении с предыдущим годом. Вместе с тем на четвертом месте расположился модный дом Valentino, а на пятом — Loewe.

Компания Bottega Veneta не изменила позиций в списке, оставшись на шестой строчке, в то же время Dolce & Gabbana поднялся с девятой позиции на седьмую. Заключали десятку лидеров такие марки, как Versace, Gucci и Saint Laurent. Известно, что впервые в рейтинге также оказался бренд Skims, который принадлежит предпринимательнице Ким Кардашьян.

В июле эксперты платформы Lyst назвали самую популярную одежду и обувь за второй квартал 2022 года. Так, самым частым запросом женской аудитории стали сумка бренда Diesel модели 1DR. Второе место заняли кроссовки Adidas x Gucci Gazelle, а третье — платье с эффектом голого тела, которое российская стилистка и дизайнер Лотта Волкова выпустила для люксовой французской марки Jean Paul Gaultier.