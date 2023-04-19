Стало известно об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону
Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что мирные жители Артемовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и ждали прихода российских сил. Его слова приводит РИА Новости.
Российский военный заявил об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону и сообщил, что наблюдал картину, когда такое решение приняли два ребенка (шести и восьми лет, соответственно) вместе со своей семьей.
«Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», — отметил он.
По словам бойца, «Вагнер» продолжает эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место. В частности, недавно из города вывезли восемь человек, двое из которых — дети. По его словам, жители просят эвакуировать их вместе со своими питомцами. «Вот такие люди — переживают больше за своих домашних животных, чем за себя», — заключил он.
Ранее стало известно о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.