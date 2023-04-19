Стало известно об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону

Боец ЧВК «Вагнер» заявил об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что мирные жители Артемовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и ждали прихода российских сил. Его слова приводит РИА Новости.

Российский военный заявил об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону и сообщил, что наблюдал картину, когда такое решение приняли два ребенка (шести и восьми лет, соответственно) вместе со своей семьей.

«Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», — отметил он.

По словам бойца, «Вагнер» продолжает эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место. В частности, недавно из города вывезли восемь человек, двое из которых — дети. По его словам, жители просят эвакуировать их вместе со своими питомцами. «Вот такие люди — переживают больше за своих домашних животных, чем за себя», — заключил он.

Ранее стало известно о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.