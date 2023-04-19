Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 19 апреля 2023Россия

Стало известно об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону

Боец ЧВК «Вагнер» заявил об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что мирные жители Артемовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и ждали прихода российских сил. Его слова приводит РИА Новости.

Российский военный заявил об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону и сообщил, что наблюдал картину, когда такое решение приняли два ребенка (шести и восьми лет, соответственно) вместе со своей семьей.

Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022

«Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», — отметил он.

По словам бойца, «Вагнер» продолжает эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место. В частности, недавно из города вывезли восемь человек, двое из которых — дети. По его словам, жители просят эвакуировать их вместе со своими питомцами. «Вот такие люди — переживают больше за своих домашних животных, чем за себя», — заключил он.

Ранее стало известно о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии оценили успех будущего контрнаступления ВСУ
Назван рекордно подорожавший продукт за год санкций
Под Москвой трехлетняя девочка пропала после гибели матери
Блогерша побывала на Бали и показала двухэтажный дом за 130 рублей в сутки
МИД России напомнил Японии о неизбежной реальности
Момент попытки атаки БПЛА на военкомат в российском регионе попал на видео
Стало известно об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону
Боец «Вагнера» заявил о строительстве укреплений ВСУ в Артемовске для видимости
Российский сапер описал специфику работ по разминированию окрестностей Мариуполя
Сексолог назвала простой способ наладить интимную жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.