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09:52, 19 апреля 2023Экономика

Сбер начал тестирование первого в России управляемого смартфоном банкомата

Сбер начал тестировать банкомат, который управляется смартфоном без использования карт

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина рассказала, что кредитная организация начала тестировать первый в России банкомат, который управляется смартфоном и не предполагает использование карт. Ее слова приводит ТАСС.

Галкина уточнила, что банкомат позволит получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Управлять им можно смартфоном как на операционной системе iOS, так и Android. «По сути, такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента», — отметила она.

Решение о тиражировании устройств будет зависеть от результатов эксперимента и обратной связи от клиентов Сбербанка. Галкина указала, что в банкоматах ранее появилась возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона, данная опция пользуется спросом.

«Затраты на оборудование для данного банкомата на 15 процентов ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание — на 20 процентов. Сокращение расходов на оборудование связано с исключением избыточных элементов (картоприемника, ПИН-клавиатуры и т.п.)», — уточнила она.

Ранее Сбер запустил первый в России образовательный проект «КоМета» для начинающих предпринимателей в метавселенной. Виртуальное пространство создано для начинающих предпринимателей и подростков от 12 лет и старше.

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Варвара Кошечкина
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