В ЛНР заявили о проблемах ВСУ при подготовке техники НАТО к лету

Подполковник НМ ЛНР Марочко: у ВСУ возникают проблемы при подготовке техники НАТО к лету

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают ряд проблем при ремонте техники, полученной от стран НАТО, готовя ее к использованию в летний период, сообщает ТАСС.

«У вооруженных формирований Украины наблюдается общая проблема с ремонтом и обслуживанием западной техники», — заявил он.

По словам Марочко, в ходе подготовки техники для использования ее летом у украинских солдат оказалось недостаточное количество технических специалистов широкого профиля. Он добавил, что бойцов ВСУ обучали пользоваться и производить обслуживание конкретных машин, поэтому у них не хватает квалификации для работы с большим количеством разной техники, поставляемой Киеву Западом.

Ранее стало известно, что ВСУ используют надувные макеты танков. Отмечается, что в условиях постоянной разведки при помощи беспилотников такие ложные цели имеют ряд преимуществ и позволяют сэкономить на западных вооружениях.