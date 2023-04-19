Стало известно об использовании Украиной надувных танков в целях экономии

The Economist: ВСУ используют надувные танки, чтобы сэкономить на западных вооружениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют надувные макеты танков в целях экономии, об этом стало известно британскому изданию The Economist.

Отмечается, что в условиях постоянной разведки при помощи беспилотников такие ложные цели имеют ряд преимуществ и позволяют сэкономить на западных вооружениях.

Как пояснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, американская гаубица M777 , которая в настоящее время используется украинскими войсками, может стоить около 4 миллионов долларов, поэтому уничтожение настоящей военной техники обходится для ВСУ слишком дорого. Куда дешевле стоят макеты, которые предназначены для отвлечения внимания от реальных целей.

«Надувная конструкция сшита из нейлоновой ткани, более дешевой в производстве, достаточно легкой, чтобы ее можно было носить в рюкзаке, и очень быстрой в развертывании. Включите воздуходувку, и через десять минут это танк», — говорится в материале.

Издание сообщает, что макеты могут имитировать танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы, а производители отмечают рост спроса на подобную продукцию.

Ранее директор Музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали широко использовать фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку. По его словам, надувные макеты артиллерийских установок и танков, которые имитируют даже электромагнитное тепловое излучение.

