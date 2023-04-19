Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:08, 19 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании Украиной надувных танков в целях экономии

The Economist: ВСУ используют надувные танки, чтобы сэкономить на западных вооружениях

Фото: Michael Heitmann / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют надувные макеты танков в целях экономии, об этом стало известно британскому изданию The Economist.

Отмечается, что в условиях постоянной разведки при помощи беспилотников такие ложные цели имеют ряд преимуществ и позволяют сэкономить на западных вооружениях.

Материалы по теме:
«Сражение — это сплошной хаос» Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
«Сражение — это сплошной хаос»Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
24 февраля 2023
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться» Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться»Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
Сегодня

Как пояснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, американская гаубица M777 , которая в настоящее время используется украинскими войсками, может стоить около 4 миллионов долларов, поэтому уничтожение настоящей военной техники обходится для ВСУ слишком дорого. Куда дешевле стоят макеты, которые предназначены для отвлечения внимания от реальных целей.

«Надувная конструкция сшита из нейлоновой ткани, более дешевой в производстве, достаточно легкой, чтобы ее можно было носить в рюкзаке, и очень быстрой в развертывании. Включите воздуходувку, и через десять минут это танк», — говорится в материале.

Издание сообщает, что макеты могут имитировать танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы, а производители отмечают рост спроса на подобную продукцию.

Ранее директор Музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали широко использовать фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку. По его словам, надувные макеты артиллерийских установок и танков, которые имитируют даже электромагнитное тепловое излучение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США могут обмануть в любой момент, Запад требует от Киева вернуть Крым силой. Что еще сказал Лавров в Венесуэле?
Малышева предупредила об опасности популярной группы препаратов
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении
Стало известно об использовании Украиной надувных танков в целях экономии
Российский сапер назвал разминирование Донбасса проблемой на десятилетия
Психолог назвала причину развития игромании
В ДНР заявили о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР мировой космической державой
На Украине рассказали о грозящей серьезными убытками проблеме
Россиянка поехала в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.