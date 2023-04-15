Российский полковник сообщил об использовании ВСУ фальшивых танков

Полковник ПВО Кнутов: ВСУ используют фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку

Директор Музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали широко использовать фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку. Наблюдениями он поделился в беседе с «МК».

По словам военного эксперта, украинские силы все чаще выставляют надувные макеты артиллерийских установок и танков, которые имитируют даже электромагнитное тепловое излучение. Бойцы, в свою очередь, создают видимость обслуживания этой техники, утверждает Кнутов.

«Определять, где ложные цели, а где реальные — задача серьезная, и ею занимаются наши разведывательные структуры», — указал полковник, говоря о выявлении главных целей ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее Кнутов заявил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500, поскольку находятся в плачевном состоянии. Он допустил, что у украинских систем ПВО нет программного алгоритма для того, чтобы стрелять по ФАБ-500.