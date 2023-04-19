Самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за массовой поломки туалетов

Летевший из Вены самолет Austrian Airlines вернулся в аэропорт из-за поломки туалетов

Дальнемагистральный лайнер авиакомпании Austrian Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за массовой поломки туалетов на борту. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел во вторник, 18 апреля, с воздушным судном, следовавшим из Вены в Нью-Йорк. По данным издания, в самолете сломались сразу пять из восьми туалетов. Уточняется, что на борту находилось 300 пассажиров и 10 членов экипажа, которым предстояло лететь в американский город по меньшей мере восемь часов.

В результате над Амстердамом пилоты приняли решение вернуться в австрийскую столицу. Представители перевозчика подчеркнули, что ремонт туалетов в Нью-Йорке был невозможен. Отмечается, что обратный рейс в Вену также был отменен.

Ранее в апреле стало известно, что гражданин Саудовской Аравии прилюдно справил нужду в российском пассажирском самолете. Инцидент произошел на воздушном судне, летевшем из Москвы в Челябинск, с иностранным студентом. Отмечается, что мужчина возвращался на Урал и был трезвым.