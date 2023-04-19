Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:43, 19 апреля 2023Силовые структуры

Мужчину арестовали за жестокое убийство россиянки из-за ссоры

Под Томском поместили в СИЗО мужчину, заживо сжегшего россиянку во время ссоры

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Томской области суд поместил в СИЗО мужчину за убийство 39-летней россиянки. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 апреля в одноэтажном жилом доме в селе Красный Яр произошло возгорание. Пожарным удалось потушить пламя, однако внутри дома нашли тело потерпевшей. Тогда силовики осмотрели дом и нашли следы легковоспламеняющейся жидкости.

Выяснилось, что хозяин дома пригласил в гости четырех гостей — двоих мужчин и двух женщины. Они выпивали, тогда между фигурантом и его знакомой произошла ссора. Он стал угрожать жертве расправой, а затем разлил на пол бензин и бросил спичку. Одна из женщин отравилась угарным газом и погибла.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «д,е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России
Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе модного бренда
В России закрылся крупнейший магазин duty free из-за проблем с поставками
Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины
Мужчину арестовали за жестокое убийство россиянки из-за ссоры
Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету
В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.