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11:40, 19 апреля 2023Россия

Появились подробности о гибели пропавшего российского восьмиклассника

Baza: пропавший и найденный мертвым в Пермском крае восьмиклассник был влюблен в друга

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Появились подробности о гибели пропавшего в Пермском крае российского восьмиклассника. Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, мальчик был влюблен в приятеля.

Baza уточняет, что найденный мертвым 15-летний подросток не мог добиться ответной любви от друга и сталкивался с непониманием не только с его стороны, но и со стороны своих родных.

Сам себя молодой человек считал ужасным человеком, однако в сложившейся ситуации винил родственников и возлюбленного.

Как сообщалось ранее, юноша пропал в воскресенье, 16 апреля. Он перестал выходить на связь с родственниками. Те обратились к волонтерам. Спустя три дня был обнаружен труп подростка.

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Марк Леонов
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