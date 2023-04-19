Появились подробности о гибели пропавшего российского восьмиклассника

Baza: пропавший и найденный мертвым в Пермском крае восьмиклассник был влюблен в друга

Появились подробности о гибели пропавшего в Пермском крае российского восьмиклассника. Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, мальчик был влюблен в приятеля.

Baza уточняет, что найденный мертвым 15-летний подросток не мог добиться ответной любви от друга и сталкивался с непониманием не только с его стороны, но и со стороны своих родных.

Сам себя молодой человек считал ужасным человеком, однако в сложившейся ситуации винил родственников и возлюбленного.

Как сообщалось ранее, юноша пропал в воскресенье, 16 апреля. Он перестал выходить на связь с родственниками. Те обратились к волонтерам. Спустя три дня был обнаружен труп подростка.