Бывшего худрука МХАТ раскритиковали за призыв лишить женщин избирательного права

Депутат Останина назвала идею лишить женщин избирательного права великой глупостью

Заявление российского театрального режиссера Эдуарда Боякова о необходимости лишить женщин права голосовать на выборах является великой глупостью, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) заявил, что избирательное право в России нужно предоставлять только главе семьи — мужчине, и он должен иметь столько бюллетеней, сколько у него детей. «Потому что муж с женой — это одно тело. Как может получиться так, что я голосую за Трампа, а ты голосуешь за Байдена?» — аргументировал он.

Останина предположила, что у автора идеи истощился творческий ресурс и на подобного рода эпатажные заявления его толкает желание попасть в общественную повестку дня. «Сегодняшнее желание включить в повестку дня женщин носит все более неудачный и неуклюжий характер со стороны тех людей, которые вписаны в систему. Сначала это политтехнолог [Олег] Матвейчев, теперь Эдуард Бояков делает эти заявления», — заявила депутат.

Конечно, это великая глупость Нина Останина депутат Госдумы

Все названные заявители относятся к партии власти, отметила она, и их реплики, скорее всего, оттолкнут от нее женщин.

За заявлением Боякова парламентарий увидела скрытое стремление повлиять на исход выборов 2024 года. По ее мнению, президент сейчас своим авторитетом удерживает женский электорат, а подобные высказывания его обваливают.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки кто-то построже этих людей осадил, потому что женщин сегодня 11 миллионов, 54 процента, — больше, чем мужчин, живут они на десять лет дольше, большее влияние в семье оказывают на воспитание детей, активнее ходят на выборы, поэтому от женщин зависят во многом те, кто придет к власти в 2024 году, и тот, кто придет к власти в 2024 году», — высказалась политик.

Женщины формируют ту власть, которая сегодня, нравится или не нравится, сложилась в России Нина Останина депутат Госдумы

«Да, они потом чертыхаются, что увеличили пенсионный возраст, да, это они потом удивляются и не могут осознать, почему у нас оптимизация в образовании и здравоохранении. Мне кажется, это желание Боякова, чтобы у нас в 2024 году был другой президент, это ему так хочется. Если женщины не будут принимать участие в выборах, то это будет другой президент», — подытожила она.

Олег Матвейчев 4 апреля в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Поводом для этого стало убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Он аргументировал свое предложение тем, что «практически все феминистки в России выступили против СВО и являются агентурой Запада».