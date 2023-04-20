Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию

Посол Судана в Москве: пока никто из руководства страны не просил убежища в России

Армия Судана способна добиться урегулирования обстановки в стране. К тому же пока никто из политического руководства не просил убежища в России, рассказал посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж, оценивая обстановку в республике. Цитату приводит РИА Новости.

«То, что происходит в Судане — это внутреннее дело Судана», — добавил он. Сиррадж не стал комментировать вероятность запроса помощи у других стран, но посол уверен, что пока армия страны справляется самостоятельно.

Столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) возобновились в столице страны Хартуме в четверг, 20 апреля, несмотря договоренность о 24-часовом перемирии. Вскоре суданская армия объявила, что контролирует крупную военную базу на северо-западе республики.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений уже 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести.