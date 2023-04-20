Российская авиация активизировалась в зоне СВО

«Известия»: авиация ВКС РФ резко активизировалась в зоне СВО в районе Артемовска

Российская авиация резко активизировала свои действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, в том числе в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили в Минобороны России, пишут «Известия».

В ведомстве уточнили, что с 11 апреля на донецком направлении самолеты совершили 89 боевых вылетов. Пик активизации наблюдался 17 апреля, когда они 22 раза наносили удары по украинским позициям.

Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией, в ходе этих вылетов российская авиация активно использует новые высокоточные авиационные средства поражения. В частности, Воздушно-космические силы (ВКС) стали применять планирующие бомбы, дальность которых составляет, по разным данным, от 40 до 60 километров, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, это свидетельствует о том, что в местах применения данного оружия украинская система противовоздушной обороны (ПВО) неэффективна.

Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин выразил мнение, что в скором времени следует ожидать крупных событий и больших перемен на линии фронта. Он также отметил, что Россия приступила к огневой подготовке атаки на харьковском направлении.