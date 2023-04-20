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03:17, 20 апреля 2023Бывший СССР

Полковник заявил об огневой подготовке атаки России на Харьковском направлении

Полковник запаса Алехин заявил об огневой подготовке атаки РФ на Харьковском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Россия приступила к огневой подготовке атаки на Харьковском направлении. Об этом сообщил Ura.ru полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

Он обратил внимание на то, что огневые массированные удары регулярно наносятся в сторону Харькова и ближе к Изюму, где идет направление на Славянск и Краматорск. «Поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск [Вооруженных сил Украины] ВСУ», — уточнил эксперт. Алехин объяснил, что на языке военных нанесение массированных огневых ударов артиллерии, РСЗО, боевой авиации называется огневой подготовкой атаки.

По мнению полковника запаса, в скором времени следует ожидать крупных событий и больших перемен на линии фронта. «Я могу предполагать, что, вполне возможно, с российской стороны будут нанесены какие-то фланговые удары, может быть, какие-то охваты, прорывы», — допустил он.

Ранее Геннадий Алехин заявил, что весенне-летняя кампания будет иметь определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Марина Совина
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