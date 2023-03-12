Российский полковник заявил о начале важнейшей фазы СВО

Полковник запаса Алехин: весенне-летняя кампания станет решающей для СВО

Весенне-летняя кампания будет иметь определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил Ura.ru полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

Он подчеркнул, что данная кампания станет важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО. «В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б», — рассказал собеседник издания.

Алехин также отметил, что Киев уже начал подготовку. По словам полковника, украинская сторона готовит два ударных корпуса в странах Восточной Европы и на территории самой Украины. «По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте», — сообщил он, добавив, что сейчас об этом «трудно судить».

Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбирают наиболее обученных бойцов. По его словам, один из них собирают на Западе — в Польше или на Западной Украине. Подготовка второго идет под Полтавой.