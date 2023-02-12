Стало известно о подготовке корпусов ВСУ из самых обученных бойцов

Полковник запаса Алехин заявил, что ВСУ готовят 2 новых корпуса из самых обученных бойцов

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбирают наиболее обученных бойцов. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Алехин заявил, что ВСУ готовят два новых корпуса из самых обученных бойцов. По его словам, один из них собирают на Западе — в Польше или на Западной Украине. Подготовка второго идет под Полтавой.

Обозреватель добавил, что сейчас неизвестно, куда направят солдат этих корпусов ВСУ. Для обучения и слаживания бойцов требуется время.

«Идет формирование. Они сначала заявили, что три корпуса будет, но, скорее всего, только два смогут сколотить. Куда их направят потом, только [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный знает», — заключил Алехин.

Ранее бывший командир полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Максим Жорин заявил о потере лучших украинских бойцов под Артемовском. «Очень тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр», — подчеркнул он.