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14:56, 20 апреля 2023Ценности

Россиянкам назвали неподходящие для ухода за зоной бикини популярные средства

Терапевт Кристина Радина: зону бикини не следует мыть мылом и гелем для душа

Фото: Matthew Tkocz / Unsplash

Российский врач-терапевт, косметолог Кристина Радина назвала неподходящие для ухода за зоной бикини популярные средства. Ее рассуждения на данную тему публикует Life.

По словам специалистки, данная область на теле является чувствительной, поэтому требует деликатного отношения. Так, не следует мыть ее, применяя мыло и гель для душа. «Во влагалище господствует кислая среда, и, соответственно, если вы будете использовать мыло или какие-то другие средства, то это может нарушить pH-баланс», — пояснила медик. В то же время необходимо следить за температурой воды, не допуская, чтобы она была горячей.

Кроме того, эксперт призвала не носить синтетическое белье и изделия с тугими резинками, поскольку они провоцируют излишнее потоотделение, что может привести к раздражению и воспалению. В свою очередь, собеседница издания порекомендовала не забывать про использование мягких пилингов.

В марте российский косметолог Олеся Панченко раскрыла вред четырех популярных косметических средств. По словам специалистки, негативными последствиями для внешности взрослого человека может обернуться применение детского крема. В то же время разрушает на лице защитный барьер и приводит к раннему старению мыло, если оно используется в качестве средства для умывания.

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Карина Черных
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