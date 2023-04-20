В Бурятии провели уникальный орнитологический экотур

В Бурятии впервые прошел уникальный орнитологический экотур

В Бурятии впервые провели орнитологический экотур на территории Боргойскргр заказника Джидинского района. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Министерство природы республики.

Как уточнили в ведомстве, всего в мероприятии приняли участие более 70 студентов, школьников, журналистов и фотографов. Для туристов была открыта специальная смотровая площадка, откуда они смогли понаблюдать за перелетными птицами, прибывшими из Южной Африки, Китая и Индии.

«Уникальность Боргойского заказника в том, что здесь фиксируется высокая концентрация птиц на площадь. Одномоментно можно наблюдать до 300 видов разнообразных птиц, в том числе, редкие и краснокнижные виды. Это гусь сухонос, серый и горный гусь, морянка, белоглазый нырок, бесаковидный веретенник и много других», — рассказала зоолог-орнитолог, доцент БГУ Евгения Бадмаева.

В министерстве пояснили, что в дальнейшем подобные орнитологические туры могут стать визитной карточкой региона.