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14:26, 20 апреля 2023Из жизни

Сиделка заставляла пожилую клиентку снимать деньги со счета и оказалась в тюрьме

Укравшая у пожилой клиентки крупную сумму сиделка оказалась в тюрьме

Фото: ANURAK PONGPATIMET / Shutterstock / Fotodom

Сиделка из США возила подопечную в банк и заставляла снимать деньги со счета. Как сообщает The New York Post, женщина смогла украсть крупную сумму, но в итоге оказалась в тюрьме.

67-летней Кейси Нэнс из Теннесси, США, предъявили несколько обвинений, так как она принуждала свою пожилую клиентку снимать крупные суммы денег со счета и отдавать ей. Нэнс арестовали лишь через год после начала ее мошеннической схемы, после того как она успела забрать у жертвы более 116 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).

Между мартом 2021-го и февралем 2022 года сиделка регулярно возила подопечную в банк и помогала ей обналичивать крупные суммы, которые потом отбирала у нее. Затем Нэнс переводила эти деньги в биткоины и перебрасывала на свой счет.

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Она продолжала заниматься этим даже после того, как дочь клиентки попросила ее прекратить ездить с матерью в банк. Более того, Нэнс открыла новый счет на имя жертвы и через него использовала личную информацию дочери жертвы без ее разрешения.

В апреле 2023 года суд присяжных предварительно одобрил выдвинутые против Нэнс обвинения. В частности женщину обвинили в пренебрежительном отношении опекуна к пожилому подопечному и в краже личных данных. Нэнс арестовали и поместили под стражу в тюрьму округа Монтгомери.

Ранее сообщалось о женщине из Великобритании, которая эксплуатировала мужа-инвалида и завела роман с его сиделкой. Вместе они украли у беспомощного мужчины круглую сумму.

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Антонина Черташ
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