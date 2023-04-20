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17:45, 20 апреля 2023Культура

Вышел второй трейлер фильма «Форсаж 10»

На YouTube опубликован второй трейлер десятой части кинофраншизы «Форсаж»

Опубликован второй трейлер десятой части фильма «Форсаж». Видеоролик вышел на официальном YouTube-канале кинофраншизы The Fast Saga.

Картина расскажет о противостоянии семьи Доминика Торетто с Данте, сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой ленты серии «Форсаж». Роли исполнили Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и многие другие голливудские звезды.

Отмечается, что это будет предпоследняя часть кинофраншизы. Постановщиком выступил Луи Летерье, известный по таким фильмам, как «Невероятный Халк» и «Перевозчик-2». Премьера запланирована на 17 мая 2023 года.

Сергей Равин
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